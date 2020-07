Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach Überfall in Lübbecke: Wer kennt diese Personen?

Bild-Infos

Download

Lübbecke (ots)

Mit einer bei einem Überfall gestohlenen EC-Karte haben Unbekannte in der Lübbecker Hauptgeschäftsstelle der Sparkasse Minden-Lübbecke Bargeld abgehoben. Nun erhoffen sich die Ermittler mithilfe eines Überwachungskamerafotos durch die Öffentlichkeitsfahndung Hinweise zu den Tatverdächtigen.

Bei dem Überfall, welcher sich in einem Hausflur am Dienstag, 2. Juni 2020 gegen 20 Uhr in der Langen Straße ereignete, griff ein offenbar jugendliches Trio einen 61-jährigen Lübbecker unvermittelt an und entwendete seine Geldbörse. Noch am selben Abend nutzte man die sich darin befindliche EC-Karte an dem Sparkassen-Geldautomaten in der Osnabrücker Straße und erbeutete so Bargeld. Aufgrund eines richterlichen Beschlusses, können die Ermittler nun mit einem Fahndungsfoto die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Die beiden auf dem Foto abgebildeten männlichen Personen sind schlank und schätzungsweise zwischen 170-180 cm groß. Während einer der Tatverdächtigen mit dunkler Hose, dunklen Schuhe sowie dunklem Kapuzenpullover bekleidet war und eine an den Seiten und im Nacken anrasierte dunkle Kurzhaarfrisur trug, hatte der andere Gesuchte mittellange dunkle Haare. Bekleidet war diese Person mit einem weißen T-Shirt, einem weiteren grauen Kleidungsstück, hellen Turnschuhen sowie dunkler Sporthose. Auf dieser könnte sich unter der linken Hosentasche möglicherweise die Ziffer "11" in hellem Aufdruck befinden. Die dritte Person, die nicht auf dem Foto aus der Sparkasse zu sehen ist, trug ebenfalls eine anrasierte dunkle Kurzhaarfrisur, ein graues T-Shirt und eine graue Jogginghose mit schwarzem breiten Streifen.

Die Ermittler fragen: Wer kennt die auf dem Foto abgebildeten Gesuchten oder wer kann Angaben zu deren aktuellen Aufenthaltsorten machen? Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell