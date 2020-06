Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Handy gestohlen

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 14.06.2020; 08:30 Uhr

Ein 59jähriger Einbecker hatte über Facebook sein Smartphone der Marke Samsung -Galaxy S 10 Plus- zum Verkauf angeboten. Am Sonntagmorgen traf er sich dann bereits um 08:30 Uhr mit einem potentiellen Käufer in seiner Wohnung. Hier zeigte er dem Interessenten das Smartphone und einigte sich mit diesem auf einen Verkaufspreis von 450,-Euro. Der vermeintliche Käufer bat im Anschluss noch um ein wenig Bedenkzeit außerhalb der Wohnung und verschwand dann aber in unbekannte Richtung. Der Verkäufer musste daraufhin feststellen, dass sein Smartphone in einem unbemerkten Augenblick vom Interessenten entwendet worden war. Die Polizei in Einbeck hat diesbezüglich ein Ermittlungsverfahren gegen den bislang noch unbekanntren Täter wegen Diebstahls eingeleitet.

