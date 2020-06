Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Papierkorb gebrannt

Einbeck (ots)

Dassel (Kr.) 13.06.2020, 16:10

Am Samstagnachmittag, den 13.06.2020, löste die Brandmeldeanlage in einer Einrichtung für psychisch beeinträchtigte Personen, in der Erholungsheimstraße, aus. Unmittelbar danach waren Polizei und mehrere Feuerwehrfahrzeuge vor Ort. Es stellte sich schnell heraus, dass eine 53jährige Patientin eine Zeitung in einem Papierkorb in Brand gesetzt hatte. Durch das schnelle Eingreifen der Rettungskräfte konnte ein Gebäude-/sowie Personenschaden verhindert werden. Die Polizei Einbeck hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen.

