Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: VW in Garage beschädigt

Petershagen (ots)

In den Nachtstunden zu Dienstag haben Unbekannte einen in einer Garage geparkten PKW beschädigt.

Der Volkswagen hatte sich seit Montag, 22 Uhr bis Dienstag, 7 Uhr in der geschlossenen Hinterhof-Garage in der Bahnhofstraße in Lahde befunden. Unbekannte öffneten das Garagentor offenbar gezielt, zerkratzten die Motorhaube sowie beide Türen der Fahrerseite und brachen die Scheibenwischer ab.

Täterhinweise bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell