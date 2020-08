Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Ladendieb droht mit Spritze - Räuberischer Diebstahl in der Innenstadt +++

Oldenburg (ots)

Am Donnerstagabend (20.19 Uhr) kam es zu einem Polizeieinsatz in den Schlosshöfen. Kurz zuvor hatte sich hier offenbar ein räuberischer Diebstahl ereignet.

Nach Zeugenangaben hatte ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes den Kunden eines Lebensmittelgeschäfts dabei beobachtet, wie er ein Paket Kaffee in eine Tasche stecke und das Geschäft verlassen wollte, ohne die Ware zu bezahlen. Der 19-jährige Mitarbeiter habe den mutmaßlichen Dieb am Ausgang angesprochen und aufgefordert, die Kaffeepackung wieder herauszugeben. Der Tatverdächtige habe daraufhin eine Injektionsspritze aus der Tasche gezogen und den Zeugen damit bedroht. Anschließend sei der Mann in Richtung Ausgang geflüchtet. Der Angestellte sowie ein weiterer Sicherheitsdienst-Mitarbeiter nahmen die Verfolgung auf. Als sich der Kollege des 19-Jährigen dem Flüchtenden in den Weg stellte, sei auch er mit der Nadel bedroht worden. Die beiden Männer verfolgten den mutmaßlichen Dieb weiter in Richtung Ritterstraße und benachrichtigten die Polizei. Die Beamten konnten den Mann sowie die beiden Zeugen an der Staulinie antreffen.

Bei der Überprüfung des 43-Jährigen stellte sich heraus, dass er weiteres mutmaßliches Diebesgut bei sich hatte: Ein paar Schuhe waren offenbar unmittelbar vorher in einem Bekleidungsgeschäft entwendet worden.

Gegen den 43-Jährigen wurden nun Verfahren wegen Diebstahls und räuberischen Diebstahls eingeleitet. (958842)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressestelle

Stephan Klatte

Telefon: 0441 790 4004

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell