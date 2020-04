Polizei Duisburg

POL-DU: Vierlinden: Kleinkraftkrad in Brand gesteckt - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Am Samstagabend (18. April, 21:45 Uhr) haben Unbekannte ein Kleinkraftrad an der Lohstraße in Brand angesteckt. Anwohner waren die Flammen aufgefallen. Sie riefen die Rettungskräfte und löschten selbst, so dass die Feuerwehr nicht mehr einschreiten musste. Die Flammen zerstörte das Moped. Verletzt wurde niemand. Zeugen berichteten den Beamten von zwei Personen, die kurz nach Ausbruch des Feuers in Richtung Driesensbusch davon gerannt seien. Die Kripo bittet nun um Hinweise: Wer kann zu dem Duo oder anderen verdächtigen Personen Angaben machen? Zeugen melden sich bitte beim KK 11 unter 0203 2800.

