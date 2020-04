Polizei Duisburg

POL-DU: Neumühl: Radfahrerin bei Unfall verletzt

Duisburg (ots)

Am Samstag (18. April, 16:55 Uhr) hat ein 46-jähriger VW-Fahrer beim Abbiegen in die Gartenstraße eine Fahrradfahrerin (35) übersehen und ist mit ihr zusammengestoßen. Ein Rettungswagen brachte sie zur Beobachtung in ein Krankenhaus.

