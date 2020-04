Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: Handy, Bargeld und Musikbox abgezogen

Duisburg (ots)

Ein Duo (13 und 16) hat am Mittwoch (16. April, 20:40 Uhr) einem Jugendlichen (16) am Silberpalais ein Handy entrissen. Sie nahmen sich Bargeld und eine Musikbox und flüchteten in Richtung Goerdeler Park. Dort konnten sie von Polizisten gefasst werden. Sie gaben die Beute zurück und bekamen eine Strafanzeige.

