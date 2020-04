Polizei Duisburg

POL-DU: Bergheim: Nach Ausweichmanöver vor einem Baum gelandet

Duisburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls an der Deichstraße am Dienstagmittag (14. April, gegen 11:45 Uhr). Eine 82 Jahre alte Opel-Fahrerin prallte zwischen Rhein- und Friedensstraße frontal gegen einen Baum am rechten Fahrbahnrand und riss ihn dabei aus der Erde. Statt die Polizei zu rufen, fuhr die Seniorin davon. Ein Zeuge kam ihr aber durch eine Ölspur auf die Schliche. Die führte den 52-Jährigen vom Baum direkt zur nächsten Werkstatt auf der Rheinstraße, von wo aus er die Polizei rief. Die Seniorin selbst war nicht mehr vor Ort - sie hatte sich von einem Taxi bereits nach Hause bringen lassen. Dort suchten die Polizisten sie auf. Die Seniorin sagte ihnen, sie sei einem entgegenkommenden schwarzen SUV ausgewichen, der gerade einen Radfahrer überholte. Zeugenhinweise nimmt das Verkehrskommissariat 21 unter der 0203 2800 entgegen.

