Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf-Süd: Geldautomat gesprengt - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Drei Unbekannte haben am frühen Morgen an Karfreitag (10. April, 3:15 Uhr) einen Geldautomaten an der Masurenallee gesprengt. Verletzt wurde niemand. Zeugen hatten laute Knallgeräusche gehört und die Polizei gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen flüchtete das Trio ohne Beute in einem dunklen Kombi über die Bissingheimer Straße in Richtung Mülheim. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 15.000 Euro. Die Kripo bittet um Hinweise: Wer hat am frühen Freitagmorgen die Täter beobachtet? Zeugen melden sich bitte beim KK 14 unter der Rufnummer 0203 2800.

