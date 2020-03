Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schliengen: Einbruch in Firma - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Von Samstag auf Sonntag, 21./22.03.30, wurde in eine Firma in der Brezelstraße eingebrochen. Die Täter drangen nach dem Aufdrücken eines Fensters in die Räume ein und durchsuchten diese, wobei auch ein kleinerer Tresor entwendet wurde. Hierin befand sich unter anderem Bargeld. Der Polizeiposten Markgräflerland, Tel. 07626 97780-0, sucht Zeugen.

