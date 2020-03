Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Inzlingen: Gasgrill fängt Feuer - Feuerwehreinsatz in Inzlingen

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 22.03.20, gegen 12.50 Uhr, kam es in der Riehenstraße in Inzlingen zu einem Feuerwehreinsatz. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte hier ein Gasgrill Feuer gefangen. Das Feuer griff zunächst auf Mobiliar und eine Markise über. Hierbei wurde auch ein darüberliegender Balkon stark in Mitleidenschaft gezogen. Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell in den Griff bekommen werden, wobei auch ein Teil der Fassade und der Dämmung entfernt werden musste. Der Sachschaden dürfte im deutlichen fünfstelligen Bereich liegen. Personen wurde nicht verletzt. Die Feuerwehr Inzlingen war mit drei Fahrzeugen und etwa 25 Einsatzkräften am Brandort.

