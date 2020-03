Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim: Alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 18.15 Uhr, kam es auf der L 106 zu einem Verkehrsunfall. Ein 47-jähriger Fahrzeugführer kam alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und landete in einem angrenzenden Wassergraben auf dem Dach. Hier konnte er sich selber aus seiner misslichen Lage befreien; wurde aber aufgrund seiner Verletzungen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

