Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna: Verkehrsunfall mit 3 verletzten Personen

Polizei Unna (ots)

Am frühen Sonntagmorgen befuhr ein 26 jähriger Dortmunder die Massener Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Massener Hellweg in Unna. In einer Linkskurve verlor er aus unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Straße ab. Hier prallte das Fahrzeug seitlich gegen einen dort stehenden Baum. Hierbei wurde der Dortmunder und seine beiden Beifahrer verletzt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser verbracht.

