Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Verkehrsunfall - Motorradfahrer schwer verletzt

Selm (ots)

Am 14.02.2020 (Sa.), gegen 13:30 Uhr, kam es in Selm auf der Nordkirchener Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorrad. Ein 52-jähriger Mann aus Dortmund befuhr mit seinem Motorrad in Selm die Nordkirchener Straße in Fahrtrichtung Südwesten. Im Bereich einer Linkskurve verlor er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad und geriet nach rechts von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf verlor er das Gleichgewicht und rutschte mit seinem Krad durch den dortigen Graben. Zum Stillstand kam der Fahrer auf einer angrenzenden Grünfläche. Bei dem Verkehrsunfall wurde der Motorradfahrer schwer verletzt. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2300 EUR.

