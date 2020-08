Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung der Polizei Bad Zwischenahn Zwei Wohnungseinbrüche in Bad Zwischenahn

Oldenburg (ots)

Zu zwei Wohnungseinbrüchen kam es in der letzten Woche in Bad Zwischenahn. In der Nacht zum Freitag, 21.08.20, drangen unbekannte Täter vermutlich über eine Terrassentür in ein Wohnhaus an der Straße Reihdamm ein und durchsuchten die Räumlichkeiten, während die Bewohner im Obergeschoss schliefen. Entwendet wurden hier nach ersten Feststellungen Bargeld und Deko-Stücke. Am Freitag, 21.08.20, warfen unbekannte Täter in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 19:30 Uhr mit einem vorgefundenen Pflasterstein die Scheibe des Küchenfensters an der Wittkuhlenstraße ein und durchsuchten ebenfalls die Räumlichkeiten. Die Bewohner befinden sich im Urlaub, so dass noch keine Angaben über das Diebesgut gemacht werden können. Zeugen für beide Taten werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Zwischenahn, Tel.: 04403/927-0, in Verbindung zu setzen.

