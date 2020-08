Polizei Gütersloh

POL-GT: Pkw-Brand nach technischem Defekt

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Polizei- und Feuerwehrkräfte erhielten am Dienstagabend (11.08., 19.40 Uhr) Informationen zu einem Pkw-Brand an der Parkplatzzufahrt eines fleischverarbeitenden Betriebes im Ortsteil Rheda, an der Straße In der Mark.

Die eingesetzten Feuerwehrkräfte konnten den brennenden BMW eines 41-jährigen Mannes aus Harsewinkel umgehend löschen. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Der 41-Jährigen schilderte, dass er mit seinem Pkw kurz zuvor an einer rotlichtzeigenden Ampel stand, als unvermittelt die Motortemperatur anstieg. Der Mann fuhr zunächst weiter. Auf der Parkplatzzufahrt wurde der BMW-Fahrer durch einen Zeugen darauf aufmerksam gemacht, dass sein Fahrzeug im Bereich des Unterbodens Feuer gefangen hatte.

Der BMW wurde durch den Brand erheblich beschädigt und musste durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Die geschätzte Schadenshöhe liegt bei 5500 Euro.

