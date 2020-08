Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Fußballfan entwendet Straßenschild +++

Oldenburg (ots)

Am frühen Montagmorgen (4.50 Uhr) trafen Polizeibeamte im Rahmen einer Streifenfahrt in Nadorst einen Radfahrer an, der während der Fahrt ein Straßenschild unter dem Arm trug. Bei der Kontrolle des 23-Jährigen erklärte dieser den Beamten, dass er Fan des FC Bayern sei. Er habe den Sieg über Paris Saint Germain bei dem UEFA Champions League-Endspiel am Sonntagabend ausgiebig gefeiert und noch in der Nacht ein Schild der Pariser Straße in Oldenburg als Trophäe entwendet.

Die Beamten stellten das Straßenschild sicher. Der Oldenburger muss sich nun wegen Sachbeschädigung und Diebstahls veranworten.

