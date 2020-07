Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Unbekannte brachen Transporter auf

Melle (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag in der Oldendorfer Straße zwei VW-Transporter aufgebrochen. Die Täter schlichen sich auf das in Nähe der Betonstraße gelegene Gelände einer Maschinenbaufirma, schlugen die Heckscheiben von zwei abgestellten Transportern ein und bedienten sich an den darin befindlichen Werkzeugen. Wer Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Melle unter 05422/920600.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell