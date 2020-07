Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm - Pedelec gestohlen

Belm (ots)

In der Nacht zu Donnerstag begaben sich Unbekannte auf das Grundstück eines Wohnhauses in der Bergstraße. Von der Terrasse entwendeten der oder die Täter zwischen 22 und 10 Uhr ein mattschwarzes Pedelec des Herstellers Diamant, Modell Elan+, und flüchteten anschließend unerkannt. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Belm, Telefon 05406/898630.

