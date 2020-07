Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm - Hochwertige Pedelecs gestohlen

Belm (ots)

In der Zeit von Mittwochabend (20 Uhr) bis Donnerstagmorgen (07.30 Uhr) erbeuteten Unbekannte in der Kettelerstraße zwei hochwertige Pedelecs, die unter dem Carport eines Wohnhauses abgestellt worden waren. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein schwarzes 27-Zoll-Mountainbike der Marke Flyer, Modell Uproc 1, und ein weiß/rotes 28-Zoll-Trekkingrad des Herstellers KTM, Modell Cento 11 Plus CX5. Die Polizei in Belm bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05406/898630 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell