Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Corona-Einsätze

Märkischer Kreis (ots)

25 Einsätze stehen zwischen dem 8.4., 6 Uhr, und 9.4., 6 Uhr, im Protokoll. In den meisten Fällen wurden keine Personen mehr angetroffen.

Am Denkmalsplatz in Meinerzhagen gelang fünf Jugendlichen am späten Mittwochabend die Flucht, als der Streifenwagen vorfuhr. Dasselbe ereignete sich am frühen Abend an der Lüdenscheider Kaiserallee.

Auf dem Grüner Weg in Iserlohn standen gegen 21 Uhr mehrere Jugendliche um ein Fahrzeug herum. Als die Streife vorfuhr, flüchteten zwei Männer. Drei weitere erhielten Anzeigen und Platzverweise.

Auch in Plettenberg am Köbbinghausen legten drei Jugendliche am Abend ein ausgeprägtes Fluchtverhalten an den Tag. Sie versuchten über die Gleise zu verschwinden. Polizeibeamte konnten die drei trotzdem antreffen. Ihre Behauptung sich gerade erst zufällig getroffen zu haben, widerlegten Zeugen, die die Truppe bereits längere Zeit beobachtet hatten. Das Fazit: Anzeigen, Platzverweise.

Auf einem Spielplatz hinter der Grundschule "Auf der Emst", trafen Polizeibeamte gegen 19 Uhr noch zwei junge Frauen an. Zeugen hatten zuvor ein Treffen mehrerer Jugendlicher gemeldet. Die Polizisten stellten Cannabis sicher und legten Anzeigen wegen Verstößen gegen die Coronaschutzverordnung sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz vor.

Polizei und Ordnungsämter werden auch weiterhin konsequent gegen Verstöße vorgehen.

