Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Taxirechnung nicht bezahlt und Taxifahrer geschlagen

Ludwigshafen (ots)

Heute, am 13.12.2019, gegen 02:00 Uhr, fuhr ein 55-jähriger Taxifahrer einen unbekannten Mann vom Mannheimer Hauptbahnhof bis zum Marienkrankenhaus in der Salzburger Straße. Als er sein Entgelt in Höhe von 25 Euro haben wollte, gab der Unbekannte an, dass er das Geld erst holen müsse. Daraufhin forderte der 55-Jährige einen Pfand. Da der Unbekannte diesen nicht hinterlassen wollte, schlug er den 55-Jährigen so stark auf den Brustkorb, dass dieser Schmerzen bekam. Dann flüchtete er. Der Unbekannte war etwa 20-25 Jahre alt und circa 1,70 m groß. Er war schlank, hatte einen dunklen Schnurr- und Ziegenbart sowie dunkle und stark gerötete Augen. Er trug hochwertige Kleidung, wie Nike Turnschuhe, eine zweifarbige Jacke, ähnlich einer Bomberjacke mit Kapuze und schwarze Hosen. Wer etwas gesehen hat und Angaben zu dem unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per e-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Anke Buchholz

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell