Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Neustadt) - Brand in einem Mehrfamilienhaus

Ludwigshafen (ots)

In den Abendstunden des 12.12.2019 kam es in der Robert-Stolz-Straße in Neustadt an der Weinstraße zu einem Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Sechs Bewohner wurden aufgrund des Rauchgases bei dem Brand leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 20 000 EUR. Das Wohnhaus ist noch bewohnbar. Nach derzeitigem Ermittlungsstand können keine Aussagen bezüglich einer möglichen Brandursache gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

