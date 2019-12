Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Falsche Handwerker unterwegs

Ludwigshafen (ots)

Am 12.12.2019, gegen 10:20 Uhr, klingelte ein unbekannter Mann an der Haustür eines Seniors in der Königsberger Straße und erklärte, er habe gerade Handwerksarbeiten am Schornstein der Nachbarn vorgenommen und dabei gesehen, dass auch der Schornstein des Seniors repariert werden müsse. Dies könne er für 15 Euro erledigen. Daraufhin ließ der Senior den Unbekannten in sein Haus und ging mit ihm auf den Speicher. Dort angekommen, rief der Unbekannte jemanden an, der ihm zu Hilfe kommen sollte. Als der zweite Unbekannte dann klingelte, ging der Senior ins Erdgeschoß, machte ihm die Tür auf und ging mit ihm in den Keller, da dieser sich den Kamin ansehen wollte. Während der gesamten Zeit war der erste unbekannte Täter im Obergeschoß allein. Kurze Zeit später kam dieser dann in den Keller und erklärte, dass alles in Ordnung sei. Daraufhin verabschiedeten sich Beide und verließen das Haus. Der Senior stellte später fest, dass Bergeld gestohlen worden war.

Der eine Täter war etwa 30 Jahre alt und circa 1,70 m groß. Er hatte eine normale Statur und einen Dreitagebart. Er trug grün schwarze Arbeitskleidung, eine Schirmmütze und Arbeitshandschuhe.

Der zweite Täter war etwa 25 Jahre alt und circa 1,65 m groß. Er hatte einen dicken Bauch und ein rundes Gesicht. Auch er trug grün schwarze Arbeitskleidung.

Die Polizei rät eindringlich, keine Fremden auf Grundstücke und in Häuser zu lassen.

Verständigen Sie umgehend die Polizei!

Lassen Sie Handwerker nur dann ins Haus bzw. in die Wohnung, wenn Sie sie selbst bestellt haben oder sie vom Vermieter angekündigt wurden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

