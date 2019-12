Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zwei Unfälle mit Straßenbahnen durch verbotswidriges Linksabbiegen von Autofahrern in die Heinigstraße

Ludwigshafen (ots)

Am 12.12.2019, gegen 11:00 Uhr, fuhr ein 43-Jähriger mit seinem Auto neben einer Straßenbahn auf der Kaiser-Wilhelm-Straße in Richtung Hochstraße. Als der 43-Jährige an der Kreuzung verbotswidrig nach links in die Heinigstraße abbog, stieß er mit der Straßenbahn zusammen. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Ebenfalls am 12.12.2019, gegen 15:15 Uhr, fuhr eine 47-Jährige mit ihrem Auto sowie eine Straßenbahn auf der Kaiser-Wilhelm-Straße. Als die 47-Jährige ebenfalls verbotswidrig nach links in die Heinigstraße abbiegen wollte, stieß sie mit der Straßenbahn zusammen. Verletzte sind der Polizei keine bekannt. Das Auto der 47-Jährigen wurde abgeschleppt. Die Höhe des Gesamtsachschadens steht derzeit noch nicht fest. Im Zuge der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen, da die Kreuzung teilweise gesperrt worden war. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass das Linksabbiegen in die Heinigstraße verboten ist. Aufgrund der beiden Unfälle werden in der nächsten Zeit verstärkt Kontrollen durchgeführt.

