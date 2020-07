Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau - Roller gestohlen

Fürstenau (ots)

In der Straße "An der Hofmühle" geriet zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen ein Roller ins Visier von Dieben. Das orange/schwarz/weiße Leichtkraftrad der Marke Flex Tech, Modell Cityliner, stand im Hof eines Wohnhauses, als sich der oder die Täter in der Zeit von 19.15 bis 08.20 Uhr daran zu schaffen machten und den Roller mitnahmen. Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Rollers erbittet die Polizei in Fürstenau, Telefon 05901/961480.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell