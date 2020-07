Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln: Außenbordmotor gestohlen

Ostercappeln (ots)

In der Zeit von Freitagabend bis Samstagmittag wurde an der Vördener Straße in Ostercappeln, unweit des Gasthauses Beinker, ein Außenbordmotor von einem Boot abgebaut und entwendet. Zusätzlich nahmen der oder die Täter eine Kabeltrommel mit. Der gestohlene Motor der Marke Honda wiegt ca. 50 kg und wurde mutmaßlich mit einem Kraftfahrzeug fortgeschafft. Wer Hinweise zu dem Diebstahl geben kann, wem zum Beispiel verdächtige Fahrzeuge oder Personen aufgefallen sind, meldet sich bitte bei der Polizei unter 05473/959210 oder 05461/915300.

