Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf: Werkzeuge aus Baucontainer gestohlen

Bissendorf (ots)

An der Mindener Straße, in Höhe der Ortschaft Jeggen-West, kam es in der Zeit vom frühen Mittwochabend bis zum Donnerstagmorgen zu zwei Containeraufbrüchen auf einer Baustelle. Diverse Elektrowerkzeuge und Messinstrumente wurden entwendet. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Wer Hinweise zu dem Diebstahl geben kann, insbesondere wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Melle unter 05422/920600.

