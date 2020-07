Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg - VW Caddy auf Hotelparkplatz aufgebrochen

Bad Iburg (ots)

Auf einem Hotelparkplatz am Charlottenburger Ring geriet zwischen Dienstagabend (18.30 Uhr) und Mittwochmorgen (07 Uhr) ein weißer VW Caddy, mit Firmenaufdruck, ins Visier von Unbekannten. Der oder die Täter gelangten ins Innere des Van, indem sie eine Scheibe der Hecktür einschlugen. Unklar ist bislang, ob sie etwas erbeuteten. Die Polizei in Georgsmarienhütte ist an Hinweisen interessiert und nimmt diese unter der Telefonnummer 05401/879500 entgegen.

