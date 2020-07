Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf - Garageneinbruch - Täter erbeuten hochwertige Fahrräder

Bissendorf (ots)

In der Straße Evers Kamp brachen Unbekannte zwischen Montagabend (23.40 Uhr) und Dienstagmorgen (11.30 Uhr) in die Garage einer Doppelhaushälfte ein. Weiterhin versuchten der oder die Täter in einen benachbarten Gartenschuppen zu gelangen. Aus der Garage stahlen sie zwei hochwertige Fahrräder und flüchteten unerkannt. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein schwarzes Mountainbike der Marke Scott (Modell Aspect 900) und ein blau/grau/schwarzes Pedelec des Herstellers Haibike (Modell SDuro). Im Zusammenhang mit dem Diebstahl könnte eine verdächtige, männliche Person stehen. Diese war um die 30 Jahre alt, hatte einen Vollbart, dunkle Haare und trug einen Kapuzenpullover. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Melle, Telefon 05422/920600.

Polizeiinspektion Osnabrück

