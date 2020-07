Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen - Mehrere Sachbeschädigungen am Wochenende

Bad Essen (ots)

In der Zeit zwischen Freitagabend und Sonntagmittag kam es in Bad Essen zu mindestens drei Sachbeschädigungen im öffentlichen Raum.

Am Freitagabend hielten sich mehrere Jugendliche auf dem Schulhof der Grundschule Bad Essen auf. Gegen 19:50 Uhr nahm ein Zeuge ein lautes Klirren wahr und verständigte die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten waren keine Jugendlichen mehr vor Ort, allerdings lag eine große Glasscheibe in Trümmern. Ein Fahrrad stand in dem Scherbenhaufen, welches augenscheinlich in die Scheibe gefahren worden war. In der Zeit von Samstag 0 Uhr bis 06 Uhr, wurde eine Bushaltestelle am Edeka in der Gartenstraße von Unbekannten entglast. In der Zeit von Freitagabend bis Sonntagmittag wurde in der Toilettenanlage am Friedhof in Bad Essen randaliert. Seifenspender, Handtuchhalter und Mülleimer wurden zerstört. Die Schäden belaufen sich bei den einzelnen Taten jeweils auf ungefähr 500 Euro. Wer Hinweise zu den Sachbeschädigungen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 05472/977170 oder 05461/915300.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell