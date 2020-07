Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Unbekannter schoss auf Auto

Bohmte (ots)

Am Samstagabend hat ein Unbekannter vermutlich mit einer Luftdruckwaffe auf ein fahrendes Auto geschossen. Der alleine in seinem silbernen Kleinwagen sitzende Fahrer war gegen 22.30 Uhr auf der Straße Im Hinterfelde in Richtung Bohmte-Mitte unterwegs, als er kurz vor der Kreuzung zur Eschstraße/Im Wiehagen/Am Brink bei geöffnetem Beifahrerfenster einen Knall hörte. Der Bohmter hielt daraufhin an und stellte eine kleine Delle in der Beifahrertür fest. Offenbar war mit einem Luftgewehr oder einer Luftpistole von der angrenzenden Wiese aus auf den Wagen geschossen worden. Die Bohmter Polizei sucht nun nach Zeugen zu dem Vorfall. Insbesondere zwei unbekannte Fußgänger, die den Schuss offenbar auch wahrgenommen hatten, werden gebeten, sich unter 05471/9710 zu melden.

