Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Glandorf - Nächtliche Sachbeschädigungen

Glandorf (ots)

Bereits in der vergangenen Woche, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, kam es im Ortskern von Glandorf zu mehreren Sachbeschädigungen. In der Mozartstraße und der Professor-Horstmann-Straße wurden jeweils Zierbäume in Vorgärten abgesägt. An der Sporthalle der Ludwig-Windhorst-Schule wurde ein Teil der Türschließanlage beschädigt. Im Außenbereich der Adler-Apotheke wurde eine digitale Anzeigetafel mutwillig mit einem unbekannten Gegenstand zerstört. Die Schäden werden insgesamt auf mehr als 3000 Euro geschätzt. Wer Hinweise zu den Taten geben kann, insbesondere auf Personen die zur Nachtzeit mit einer Säge gesehen wurden, meldet sich bitte bei der Polizei in Glandorf unter 05426/945430 oder in Georgsmarienhütte unter 05401/879500.

