Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf - Einbrecher erbeuten Bargeld

Bissendorf (ots)

Unbekannte verschafften sich am Montagnachmittag Zutritt zu einem Wohnhaus an der Wissinger Straße. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten sie in der Zeit von 15.15 bis 16.10 Uhr das Mobiliar. Sie stahlen Bargeld und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Zeugen bemerkten im Garten des Hauses eine verdächtige Person. Der Mann hatte kurze, dunkle Haare und trug ein helles T-Shirt. Wer Hinweise zu der Tat oder dem Verdächtigen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Melle, Telefon 05422/920600.

