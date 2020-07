Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen - Einbruch in Jugendtreff

Hasbergen (ots)

In der Zeit zwischen Samstagabend (18 Uhr) und Montagmorgen (11 Uhr) brachen Unbekannte in das Gebäude des Jugendtreffs an der Schulstraße ein. Die Einbrecher stahlen Werkzeuge und Bargeld und flüchteten anschließend unerkannt. Die Polizei in Georgsmarienhütte bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05401/879500 entgegengenommen.

