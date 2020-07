Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst - Einbruch in Van - Täter flüchten ohne Beute

Wallenhorst (ots)

In der Straße Am Mühlenbach geriet am Sonntagmorgen ein blauer Renault Kangoo ins Visier von Unbekannten. Der Van stand in einer Parkbucht, als der oder die Täter zwischen 07 und 08 Uhr die Scheibe an der Beifahrerseite beschädigten. Anschließend durchwühlten sie im Fahrzeuginneren das Handschuhfach und flüchteten ohne etwas mitzunehmen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Bramsche, Telefon 05461/915300.

