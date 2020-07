Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen: Diebstahl von E-Bikes

Hasbergen (ots)

In Hasbergen sind in den vergangenen Tagen zwei hochwertige E-Bikes gestohlen worden. Am Wochenende haben Unbekannte aus einer unverschlossenen Garage eines Grundstückes der Straße Im Heinkengarten ein anthrazitfarbenes E-Mountainbike der Marke Ghost, Modell Hybrid Teru3, geklaut. Möglicherweise dieselben Täter machten sich in der Nacht zu Montag auf einem Grundstück im Eichenkamp zunächst an zwei verschlossene E-Bikes zu schaffen, haben letztendlich aber nur ein blaues Pedelec der Marke Kona mitgenommen. Tatverdächtig sind hier zwei unbekannte Männer, die gegen 03.30 Uhr in Nähe des Grundstücks aufgefallen sind. Wer Hinweise zu den Diebstählen und insbesondere zu möglichen Transportfahrzeugen der Täter geben kann, meldet sich bitte bei der Hasberger Polizei unter 05405-895440.

