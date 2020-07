Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Rohbau

Osnabrück (ots)

Am Wochenende sind Unbekannte an der Meller Landstraße in den Rohbau eines Mehrparteienhauses eingebrochen. Die Täter zerstörten eine Fensterscheibe des unweit der Grünberger Straße befindlichen Gebäudes und stiegen in die Räumlichkeiten ein. Im Heizungsraum montierten die Einbrecher eine Gastherme ab, zudem nahmen sie auch noch eine Heißluftpistole sowie ein Nivelliergerät mit. Wem im Zusammenhang mit der Tat etwas Verdächtiges aufgefallen ist, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei. Telefon: 0541/327-3203 oder -2115.

