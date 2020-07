Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen-Harpenfeld: Unfallflucht auf der B 65

Bad Essen (ots)

Am Sonntagmorgen kam es auf der Osnabrücker Straße (B 65) in Harpenfeld zu einer Unfallflucht mit Beteiligung eines unbekannten grünen Pkw, vermutlich der Marke Opel. Der Fahrer oder die Fahrerin des Autos war gegen 06.45 Uhr in Richtung Wehrendorf unterwegs und bremste etwa in Höhe des Brückenweges plötzlich abrupt ab. Um einen Zusammenstoß mit dem Wagen zu vermeiden, musste der Fahrer eines nachfolgenden VW Polo nach links ausweichen und überfuhr dabei einen Fahrbahnteiler sowie zwei darauf stehende Verkehrszeichen. Der 82 Jahre alte Polo-Fahrer zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der unbekannte Unfallverursacher hielt nicht an und fuhr weiter. Wer Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte bei der Bohmter Polizei unter 05471-9710.

