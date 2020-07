Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - E-Bike in Wellingholzhausen gestohlen

Melle (ots)

Vor der Filiale eines Geldinstitutes in der Straße "Am Ring" geriet in der Nacht zu Samstag ein weißes E-Bike des Herstellers Riese & Müller, Modell Charger Touring, ins Visier von Dieben. Unbekannte machten sich zwischen 22 Uhr (Freitag) und 01 Uhr (Samstag) am Schloss des Fahrrades zu schaffen und nahmen das Zweirad mit. Die Polizei in Melle bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Fahrrades geben können, sich zu melden. Telefon 05422/920600.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell