Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Wohnungseinbruch - Täter flüchten ohne Beute

Osnabrück (ots)

Am Sonntagabend, zwischen 20 und 21.30 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Mehrparteienhaus an der Rotenburger Straße. Sie brachen im zweiten Obergeschoss eine Wohnungstür auf und flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung. Hinweise zu dem Einbruch erbittet die Polizei Osnabrück, Telefon 0541/327-2115 oder 327-3240.

