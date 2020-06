Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Sachbeschädigung an geparktem Pkw (26.06.2020)

Tuttlingen (ots)

Weitere Zeugen sucht die Polizei zur Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw, die in der Nacht zum heutigen Freitag gegen 01.15 Uhr in der Schützenstraße begangen wurde. Zwei alkoholisierte Männer gingen auf der Schützenstraße aus Richtung Stadtmitte in Richtung der Kreuzung Neuhauser Straße / Schützenstraße / Schlößleweg.

Am Beginn der auf die Kreuzung zuführenden Geraden trat einer der beiden Männer an einem am Fahrbahnrand in Richtung Stadtmitte geparkten Ford den zum Gehweg zeigenden Seitenspiegel an der Beifahrerseite des Fords ab. Die beiden durch Zeugen beobachteten Männer setzten ihren Weg in Richtung der Kreuzung fort, der angerichtete Schaden kümmerte sie nicht weiter.

Personen, die der Polizei Hinweise zu den zur Tatzeit möglicherweise aus einer Gaststätte auf dem Heimweg befindlichen, angetrunkenen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

