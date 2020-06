Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen-Liptingen) Verkehrsunfall mit Sachschaden (25.06.2020)

Emmingen-Liptingen (ots)

Über 10.000 Euro Sachschaden war die Folge eines Verkehrsunfalles, der sich am Donnerstagnachmittag gegen 13.45 Uhr auf der Bundesstraße 491 zwischen Emmingen ab Egg und dem Kreisverkehr B 311 / B 14 / B 491 bei den Äußeren Talhöfen ereignete.

Der 71-jährige Lenker eines Mitsubishis befuhr zunächst die Bundesstraße 491 nach der Ausfahrt aus dem Kreisverkehr in Richtung Emmingen ab Egg. Etwa 100 Meter nach dem Kreisverkehr bog nach links in einen dort in die Bundesstraße 491 einmündenden Waldweg ab, wendete auf dem Waldweg und bog anschließend wieder nach rechts auf die Bundesstraße in Richtung des Kreisverkehrs ein. Vor dem Einbiegen auf die Bundesstraße übersah er aufgrund der ihn blendenden Sonne den Lkw eines 56-jährigen Lkw-Lenkers, der auf der Bundesstraße aus Richtung Emmingen ab Egg in Richtung des Kreisverkehrs fuhr, weshalb es zum Zusammenstoß der beiden Kraftfahrzeuge kam.

Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.

