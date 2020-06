Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Neukirch

Schwarzwald-Baar-Kreis) (25.06.-26.06.2020)

Furtwangen im Schwarzwald - Neukirch (ots)

Ein unbekannter Täter verschaffte sich in der Nacht von Donnerstag auf den heutigen Freitag gewaltsam Zutritt in die Rezeption eines Hotels in der Straße "Unterbregenbach" und entwendete einen geringen Bargeldbetrag. Durch das Aufhebeln des Fensters und zweier Türen entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro. Entwendet wurde ein etwa 50 cm großes Sparschwein (liegend) und ein schwarzer Ledergeldbeutel. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Diebesguts geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Furtwangen, Tel. 07723/92948-0, zu informieren.

