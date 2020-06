Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen) Zeugensuche zu Sachbeschädigung durch Brandlegung (25.06.2020)

Immendingen (ots)

Nachdem sich Fälle von gefährlichen Zündeleien und Feuerlegen im Ortsgebiet häufen, sucht die Polizei Zeugen zu einer weiteren Sachbeschädigung durch Brandlegung, die am Donnerstagnachmittag auf der großen Waldlichtung gegenüber der Bumbishütte am Ende der Straße "An der Steig" verursacht wurde.

Dort wurde gegen 16.30 Uhr festgestellt, dass in einer sogenannten "Schwade" zum Trocknen aufgeschichtetes Heu auf einer Länge von mehreren Metern verbrannt war. Es ist davon auszugehen, dass das Heu absichtlich in Brand gesetzt wurde. Das Feuer erlosch möglicherweise nur durch Zufall, weshalb vermutlich eine unmittelbare Brandgefahr für das gesamte in diesem Bereich aufgeschichtete Heu und die angrenzenden Waldflächen bestand. Ein Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Immendingen brauchte durch den Tatentdecker nicht mehr veranlasst werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielten sich am Donnerstagnachmittag vier Jugendliche, darunter ein Mädchen im Bereich der Bumbishütte auf und entfernten sich beim Herannahen weiterer Besucher des Erholungsgebietes in den Wald, wo sie später nicht mehr anzutreffen waren.

Personen, die der Polizei zu dem beschriebenen Sachverhalt Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Immendingen, Tel. 07462 9464-0 zu melden.

Angesichts der Gefährlichkeit des Tuns und des überschaubaren Schadens auf der landwirtschaftlichen Nutzfläche richtet sich der Aufruf insbesondere an die Gruppe der beschriebenen Jugendlichen, zur Klärung des Vorfalls beizutragen.

