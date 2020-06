Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach-Wahlwies) Unbekannte stehlen zwei Rasentraktoren (25.06./.26.06.2020)

Stockach-Wahlwies (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 16.30 Uhr, und Freitag, 07.00 Uhr, drangen unbekannte Täter auf ein Firmengelände im Hardtring ein und entwendeten zwei Rasentraktoren der Marke "John Deere". Es entstand ein Sachschaden in Höhe von über 7.000 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu dem Verbleib der Rasentraktoren geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771/93910, zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell