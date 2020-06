Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) E-Bikes entwendet (25./26.06.2020)

Konstanz (ots)

Gleich zwei E-Bikes wurden in den vergangenen Tagen im Stadtgebiet Konstanz von unbekannten Tätern entwendet. Bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde ein in der Luisenstraße in Petershausen verschlossen abgestelltes schwarz-rotes E-Bike der Marke Bergamont, Modell E-Ville XT, von einem Unbekannten gestohlen. Am Donnerstag zwischen 18.00 Uhr und 18.15 Uhr wurde in Allmannsdorf, im Peter-Rossegger-Weg ein ebenfalls verschlossenes, rotes E-Bike der Marke Flyer mit roten Satteltaschen entwendet. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der E-Bikes geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu verständigen.

