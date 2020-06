Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heiligenkirchen. Spendenbox in Kirche aufgebrochen.

Lippe (ots)

Ein bislang Unbekannter brach am Mittwoch eine Spendenbox in der Kirche an der Kirchstraße auf. Ob der Täter Beute gemacht hat steht noch nicht abschließend fest. Der Dieb betrat das Gotteshaus zwischen 10 und 13 Uhr und hebelte das Behältnis auf. Ihre Hinweise zu dem Diebstahl richten Sie bitte an die Kripo unter der Rufnummer 05231/6090.

