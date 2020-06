Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Dreister Diebstahl.

Lippe (ots)

Ein dreister Dieb stahl am Dienstag zwei Smartphones der Marke Samsung aus einem Fachgeschäft für Mobilfunkbedarf in der Langen Straße. Der Unbekannte betrat das Geschäft gegen 14:10 Uhr und ging zielstrebig auf die Ausstellungsstücke zu. Dann riss er derart stark an den beiden Telefonen im Wert von zirka 1.900 Euro, dass die Sicherungskabel abrissen. Anschließend rannte der Dieb mit den Smartphones aus dem Geschäft in Richtung des Herforder Tores. Der Täter soll zirka 16-20 Jahre alt, etwa 1,60 - 1,65 Meter groß und schlank sein. Er könnte südosteuropäischer Herkunft sein und hat schwarzes Haar. Zur Tatzeit trug er eine schwarz-glänzende Jacke, eine schwarze Jogginghose sowie einen blauen Mund-Nase-Schutz. Ihre Hinweise zu dem Täter oder auf den Verbleib der Smartphones richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090.

